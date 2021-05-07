回應離婚傳言 許瑋甯：想往那條路走但沒有成功 (21:13)

台灣女星許瑋甯曾與阮經天相戀8年，兩人於2015年分手。許瑋甯2017年戀上攝影師及導演劉又年，一直愛得甜蜜，不時在社交網放閃。二人相戀4年，曾傳出秘婚消息，許瑋甯未有承認。早前她宣傳電影《當男人戀愛時》時，接受傳媒訪問，對於感情問題不像過去大方曬愛，甚至說目前沒有對象，令外界猜測兩人已分手。上月有台灣傳媒報道許瑋甯已回復單身，有她的朋友更指許瑋甯與劉又年不是情變，而是婚變，稱兩人去年底結束短短兩年婚姻，做回朋友。至於分手導火線因分隔兩地，沒時間磨合生活上的相處觀念與模式，發現彼此的差異很大，於是在和平及理性商議下決定離婚。許瑋甯經理人當時表示：「之前也回應過，瑋甯一向都是專注在工作，私人的感情問題就不多回應了，謝謝大家關心。」對於是否離婚未有承認或否認。

許瑋甯於傳婚變後今日首度公開露面，與邱澤出席電影《當男人戀愛時》謝票記者會，她被問到感情狀況時說：「我們都很好啊！」對於婚變傳聞，她表示：「應該是說，我們兩個都想要往那條路上走，但沒有成功，謝謝大家關心。（是哪一條路？）大家都有共識往婚姻那條路走，現在是在很和平、理性的狀態，大家都還是朋友。」但她未正面回應兩人是否有結婚。

（即時娛樂）