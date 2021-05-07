聲夢傳奇｜蓮姐怕連累隊友爆喊 姚焯菲身體不適未能參賽 (22:45)

藍隊鍾柔美（右二）及文凱婷與同組的炎明熹（右一）及林君蓮（左一）組成女團出戰。。（大會提供）

紅隊Windy（左圖中）原本與姚焯菲及潘靜文一齊以女團出戰，但姚焯菲（右圖）正式錄影前2小時，因身體不適而不能參賽。。（大會提供/明報製圖）

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》明晚播出第五集，經過上周第二輪比賽，藍隊學員林沚羿（Venus）被淘汰後，藍隊只有6位學員炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）、林君蓮（蓮姐、Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）；紅隊則有7位學員冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）及黃奕斌（Hugo）。

進入第三輪比賽，紅藍兩隊以回合制形式進行對戰，總共5個回合。每個回合有限定主音人數，而同組隊員可以用其他形式一齊演出。25位專業評審看完兩隊演出後進行評分，最後以局數決定負方要淘汰多少位學員，如果局數是3：2，負方需淘汰1位學員；如果4：1，負方需淘汰2位學員；如果5：0，負方需淘汰3位學員。第5集會進行首兩個回合，藍隊在少一個學員情況下，能否扭轉弱勢？

在第一回合，紅藍兩隊各派出兩位主音，紅隊派出Aska及Archie，藍隊派出Yumi及Aeren。紅隊Aska及Archie首次以二人男子組合迎戰，二人非常合拍，更有突破性演出。舞蹈總監Sunny Wong大讚：「一出嚟擺Pose，好似睇緊演唱會咁！」藍隊Yumi及Aeren選了韓國女團BLACKPINK的歌，二人擔任主音，同組Gigi及蓮姐組成女團跳舞出戰，邀得麥秋成幫她們編舞及排練。不過，蓮姐未學過跳舞，排舞時受到極大挫折而崩潰，麥秋成：「我諗你輸梗！」蓮姐擔心連累其他隊友，在排舞室及洗手間爆喊。四人演出後，張佳添直言：「一個A貨嘅BLACKPINK！」其他評審會否有同樣看法？

在第二回合，紅藍兩隊各派出一位主音，藍隊派出蓮姐，紅隊派出Windy。二人在上兩輪比賽都取得高分，一直被評審看高一線。不過，二人在今個回合同樣遭到挫折。紅隊Windy找來Chantel及Sherman一齊跳舞，三人以女團出戰。Chantel在正式錄影前2小時，因身體不適而不能參賽，Windy最終單人出戰。Eric Kwok（郭偉亮）直指：「我覺得呢隻歌唔係咁唱，係再放好多！」至於藍隊蓮姐，舒文看完其演出亦直言：「係咪有嘢發生咗？你以前有個Focus，今日係無咗！」蓮姐在台上再度落淚，導師李幸倪亦不禁落淚，蓮姐能否重拾信心擊敗Windy，為藍隊爭取勝利？

（即時娛樂）