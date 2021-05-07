不怕再與劉穎鏇傳緋聞 余德丞：「高」攀不上女神 (23:20)

余德丞與劉穎鏇日前於銅鑼灣為無綫新劇《青春不要臉》開工，該場口講述余德丞陪劉穎鏇趕赴香港小姐決賽，兩人在斜路狂奔，但劉穎鏇穿高跟鞋跑不動，余德丞於是用超級市場手推車載她。劉穎鏇配合不同角度拍攝，穿3吋高跟鞋跑足4次，令她回想當年選港姐跑入後台的感覺。余德丞穿西裝在烈日下不斷跑，還要推著劉穎鏇落斜。劇情甜蜜浪漫，但拍攝過程相當辛苦。

余德丞拍攝前曾擔心有否足夠氣力推郁劉穎鏇，幸好大家都很弗。劉穎鏇讚他有紳士風度，拍攝前會溝通好，令她感舒服。余德丞亦讚劉穎鏇是他合作過以來最好的拍檔。劇中他們由鬥氣冤家變為情侶，劉穎鏇說親熱戲不多，以浪漫為主。

兩人曾傳緋聞，他們互讚對方專業，不怕又傳緋聞。問余德丞，劉穎鏇是否他喜歡類型？他說：「女神喎，我高攀不上，她太高了！跟她合作都不敢寒背。」劉穎鏇自言選男友無特定條件，最重要對她好和啱key。他們都表示未找到另一半，工作為先。

劉穎鏇劇中角色跟她一樣，同是參選港姐奪得亞軍，她笑稱再次「參選」，勾起當年選美回憶：「同樣要穿泳衣，但我是拍攝前兩日才知，幸好開劇前一直減肥，感覺現階段比當年參選時弗。」不過拍攝時錄影廠很多人，著泳衣有少少尷尬，但大家很好，拍完就幫她穿回外套，而且是一件頭泳衣，感覺很安全。

（即時娛樂）