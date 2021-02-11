鄭秀文驚喜MIRROR選唱自己歌曲︰12人有12倍爆發力 (12:13)

MIRROR昨晚完成第2場演唱會，繼續吸引不少圈中人撐場。兩年前曾邀MIRROR做個唱嘉賓的鄭秀文（Sammi）雖然未有入場，但有收到攝影師好友拍攝12子獻唱《我們都是這樣長大的》時的演出片段。Sammi非常驚喜，大讚MIRROR 12人有12倍的爆發力。

她說︰「我的攝影師好朋友剛才發給我這個video，（她是為演唱會拍照的）當我看到全城熱爆的十二子在concert唱了『我們都是這樣長大的』，非常驚喜啊！沒有想過他們會唱這首歌。十二人同心唱這首歌，有一種來自靑蔥的感動。看到要做到最好的決心。兒童有着兒童畏懼，成人都有成人唏噓。不論三歲到八十歲，我們都是這樣長大的。我看到了音樂成了不同年紀的美麗共同語言。」

「這讓我想起2019年邀請MIRROR當我演唱會特别嘉賓，記得十二子來綵排，當音樂一響起，我非常驚喜而且相當感動，他們不但為歌重新編曲，還為了一次嘉賓演出而花上時間排練全新的舞蹈，這股用心盡在不言中，這份誠意，一直記憶猶新。」

「開演唱會真的一點不容易。我深信他們和幕後團隊的努力，不會白費的。十二人有十二倍的爆發力啊！加油並祝福！繼續型爆！台下的粉絲繼續尖叫！👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊（十二份力量），🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥（十二團火），唱這歌會不會是🌺姐的idea😜？盡力就已經是最好，所以十二子不用給自己太大壓力，加油啊﹗做完六場就可以開懷大吃了，呵呵﹗」

（即時娛樂）