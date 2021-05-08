陳凱琳母親解開愛女似混血兒之謎 承認最初不接受鄭嘉穎 (17:15)

陳凱琳（Grace）母親陳劉惠嫺（Connie）接受港台車淑梅《舊日的足跡》訪問，分享仔女的童年趣事，又剖白對女婿鄭嘉穎的感覺。

Grace和孖生弟弟Derek外表像混血兒，Connie表示他們出世時跟大女Joyce一樣白淨，豈料14、15歲時開始眼大臉尖起來，Derek就開始長出不少鬚根。Connie說︰「可能我媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔的容貌。小朋友喜歡戶外活動，可能加拿大的食物有很多荷爾蒙吧﹗」Connie回憶Grace早在3、4歲時已很貪靚，不讓她穿裙子就不肯外出。Connie強調大女Joyce沒因為妹妹比自己漂亮而不快︰「我問過她，她說Grace是她的妹妹，每個人都靚，只是角度不同，沒有人能以容貌去分裂她們兩姊妹。」

鄭嘉穎當年追求Grace時，曾傳不被Connie接受，Connie 直認不諱：「是﹗第一，我不認識他；第二，聽聞他很花弗；第三，年紀有少少影響，怕他玩玩吓。大家都是成年人，我不可以一刀切。我最初不想見他，怕不知如何面對他、如何跟他相處。我很驚、很不開心，不知怎樣好，因為這是Grace的初戀。Grace提議大家分開祈禱，結果是上帝要我主動去認識他。」

Connie回憶首次跟嘉穎見面時，嘉穎送上一支極名貴紅酒。Connie覺得嘉穎很熱情、很有禮貌，說話時不會左顧右盼，實話實說，是個誠實的好孩子，很值得尊重。她說︰「我不應該覺得他搶了我的女兒，可能他們2、3年後會散，也不應該無奈及死死氣地承認佢哋在一起。」經過多次溝通，Connie接納了嘉穎，雙方沒隔膜。Grace與鄭嘉穎拍拖3年就結婚，Connie認為只是他們覺得適合便可︰「我非常祝福，送上從上帝而來的祝福﹗」

Connie大讚嘉穎這個女婿婚後以家庭為重︰「他以家庭為重，重到我要叫他不要那麼誇張。他常擔心兩個仔長大後會否不夠錢用，又常問Grace有否不舒服。我讚他，說他現在已經好好，他卻說可以更好。他常叫Grace不要慳錢，有用就用。他會神神秘秘買個靚手袋送給Grace，還對Grace說『唔知點樣去多謝你，我真係好愛你』﹗」Connie指嘉穎對母親、家人、工人都好好，是個非常細心、窩心及體貼的人。她說︰「我這個女婿好似紅酒，最初未飲出味道，慢慢就發現味道變化多端，愈來愈好。我很愛他，他很抵惜﹗我給他101分，那一分是上帝額外加上的。」

（即時娛樂）