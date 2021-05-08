好聲好戲｜評判讚出色表現如示範作 陳安瑩感動落淚 (18:41)

無綫綜藝節目《好聲好戲》昨晚播出第5集，馮盈盈﹑何廣沛﹑易宇航及陳安瑩各自邀請一位拍檔到場，合作聲演一節劇集片段。

馮盈盈與江美儀聲演《我的野蠻奶奶》其中一幕，為汪明荃（阿姐）奶奶角色配音的江美儀不慎甩嘴，馮盈盈聲演胡杏兒的「鐵嘴雞」角色就獲阿姐大讚。陳欣亦讚馮盈盈表現令他喜出望外，劉江更表示︰「盈盈這次配得非常出神入化，她真的很勤力，比我想像中好得多，也有演技﹗」馮盈盈最後獲評判團一致給予6盞綠燈。

何廣沛找來方紹聰（奶仔）合作為《義海豪情》主角劉醒大鬧梁非凡一幕配音。奶仔表現好好，獲阿姐力讚︰「聽你的聲音，我忘記了麥包的聲音，因為你的對白很有力量。」阿姐又寄語何廣沛要繼續練習去將聲線提高及強化，出名嚴格的劉江指何廣沛的聲韻仍有待改善，但已表現得很好。何廣沛同樣獲6盞綠燈。易宇航和拍檔譚嘉儀聲演《洪武三十二》中的馬德鐘、徐子珊，易宇航雖然獲讚勤力，惟不夠投入角色，獲得「1綠5紅」的成績。

陳安瑩邀請評判之一的黃啟昌做其拍檔，聲演劇集《迷》中田蕊妮將徒弟吳業坤推落樓一幕。完成演出後，陳安瑩眼泛淚光說︰「其實我現在很感動，我平時演戲會讓人看到，但我配音時原來是這樣的。Liza姐（汪明荃），我平時配音就是這樣子。」阿姐大讚陳安瑩與黃啟昌的演出是一個示範，陳安瑩用聲線配音之餘也有演技，很厲害﹗陳安瑩獲「5綠1紅」成績，給予紅燈的陳欣坦言找不到挑剔的地方，覺得這個作品不是用來參賽，是一個示範和表演，是一場專業配音。不過，劉江稱有點失望，指陳安瑩有些對白說得不清楚。

（即時娛樂）