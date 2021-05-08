姜濤完騷嗌攰 小儀獲Edan派心自封「正印」 (20:18)

MIRROR昨晚舉行第2場演唱會，12子繼續落力唱爆舞台。完成演出後，曾於綵排時暈倒的姜濤在社交平台上載與呂爵安（Edan）身在後台的片段，短片中的姜濤沒氣力地說了句︰「好攰呀﹗」身旁的Edan咬了一口香蕉補充體力，並說︰「Good騷蕉。」令姜濤「哈」一聲笑了出來。

曾跟Edan一同主持《考有Feel》的阮小儀昨晚也有捧MIRROR場，她一現身觀眾席已獲Edan一班粉絲送上卡通燈牌仔及「爵」字大燈牌，成為他們一分子。Edan雖然身在台上演出，但任何時候只要見到小儀舉機拍攝都識自動望鏡，更向小儀揮手和派心。完騷後，小儀入後台跟MIRROR合照，Edan站在她身邊作狀獻吻，難怪小儀會自封為Edan的「正印」。Edan的粉絲對小儀這個「正印」似乎非常受落，留言「正印萬歲」、「正印好幸福」、「多謝正印咁棒爵安場」。

小儀說︰「好開心呀！第二場Good show﹗好鍾意一班人好熱血去做好一件事，佢哋絕對做得到！MIRROR記得休息多啲呀，仲有4場呀！有得入場嘅記得而家keep聲呀，因為到時入場有排嗌呀呀呀！多謝爵屎們咁錫我！先收到Edan卡通燈牌仔，之後仲有埋爵字大燈牌！正呀！我都做到嘢，捉埋Edan一齊同燈牌影相！wakaka ！」

（即時娛樂）