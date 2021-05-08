最強媽媽︱經歷6次大手術 曾瑞珊為短腸兒移居台灣尋求治療 (23:21)

明天是母親節，曾瑞珊（甘太）跟老公分隔香港與台灣，她帶著今年9歲兒子甘珞龍（甘甘）與4歲女兒「妹豬」在台灣。這對小兄妹未懂得為媽咪慶祝母親節，特別是甘甘的情感表達很低調。不過，甘太只要一對寶貝健康快樂，放棄香港的一切也是值得的。

曾瑞珊是2006年香港小姐的決賽佳麗，同屆港姐是陳茵媺，周家蔚與呂慧儀等。她曾跟楊怡與黃智雯一齊上堂學戲，但4年後她選擇離開無綫。組織家庭，生小朋友，這個四口之家因為甘甘而顯得特別，他患有短腸症，出世3日便要做手術，6歲前經歷了6次大手術，小腸割剩正常人的20%，大腸僅剩少少連著直腸。甘甘腰間掛造口袋與靜脈輸液機是不離身，甘太的生活日常就是為兒子駁喉管注入營養奶、換造口袋、清洗造口等。為母則強，她照顧甘甘經歷驚濤駭浪，最初似坐著黑暗過山車過生活。去年底她帶子女到台灣，目的是讓甘甘做腸臟移植手術，雖然仍等待中但她看到曙光。她說甘甘長大要成為有作為的人，以他的故事給正為生命搏鬥的人祝福。曾瑞珊就是為這位小戰士作出無私奉獻的媽媽。

「由結婚到決定生小朋友，我是準備充足的媽媽，我跟老公自費學為BB沖涼、餵奶與掃風。我以自然分娩，陣痛了60多小時，甘甘足月出世，重7.7磅。抱著剛出世的甘甘，當時我似白紙一張，第一次在身體孕育小生命。」她更想不到是再抱兒子是一個多月後，因為甘甘的腸問題令他在手術室不斷進出。

「甘甘出世後十多小時，發覺他不肯飲奶，接著是抽筋、嘔，後來更嘔血。他被送入兒童加護病房，醫生診斷甘甘『扭腸』，只有3日的人仔要做大手術，我崩潰、哭又大叫。點解係我？點解要揀我個仔？當時似耳仔灌水完全聽不到醫生說什麼，一切由老公處理，BB入手術室前讓我再看看他，是全身插滿喉管與接駁機器。我踎在ICU哭，護士安慰我時，突然靈光一閃，我哭也對事情沒幫助。我收聲然後返護理房食飯、泵奶，要等BB手術後有奶飲。」手術後醫生說情況不穩定、不樂觀，甘太形容自己進入麻木狀態，有段時間她是抽離了甘甘媽媽的身分，叫自己冷靜面對，不要太傷心，就是盡責任，抑壓情緒到最低點，自己才可以撐下去。

坐黑暗過山車 每過一日賺一日

甘甘6歲前做了6次大手術，因為腸壞死要切除，他腰間要孭造口袋，同時胸口也接駁著喉管長時間輸營養液。他1歲多時經常嘔，無論早晚、有沒有吃東西也會嘔不停，身體又陷脫水狀態，他又不懂表達，雙方也是最辛苦時刻。2016年，因為腸出血再嘔血，甘甘再入手術室，他出世開始便經歷驚險過程，她說：「當時感覺是坐黑暗過山車，不敢抱希望，每過一日就是賺了。」日子好難過但甘太從沒有放棄的念頭，她有宗教信仰，亦有跟她共同面對的老公，她亦學懂向自己求助。每日5至10分鐘跟自己溝通、對話，讓她渡過難關。

甘太分享跟甘甘的窩心時刻，到台灣後甘甘突然腸出血要入醫院。過往在香港有老公幫手，但今次他返香港處理工作，她對住一對子女覺得好攰。邊執行李準備到醫院，邊問甘甘:「媽咪可以哭嗎？」甘甘說不可以，因為他要媽咪開心。這句話要她再撐住，入醫院就當是維修輸兩包血，冇事！她笑著說平日跟甘甘的相處是水火不容，她是急性子但兒子則相反，喜歡重覆再重覆且怕試新事物，所以她有時要做嚴厲媽媽作推動。她眼中的甘甘有思想與聰明的小朋友，會健康快樂成長，未來大有作為。她說：「我唔係要佢賺好多錢，只想將他的故事延長，讓正為生命奮鬥的人知道，他們也可以做到，送祝福給他們。」

去醫院多個去公園 首次跟家人到台灣激動落淚

甘太在Facebook的「龍媽日記」專頁是她的勇敢記錄，兒子的病令她好抑壓，在他兩歲多時她有很多心底話要抒發，就將生活的日誌跟大家分享。她因為接觸到很多同路人，有來自世界各地的關懷，自己的經歷又給別人啟發，這些成為她的行動力，她感恩作出了這勇敢決定。她跟家人移居台灣也跟這個專頁有關，2018年透過「龍媽日記」認識了一個台灣媽媽，互相交換資訊。她說：「甘甘出世後，我們去醫院多個去公園。因為有部靜脈輸液機拖住，我不敢想帶小朋友出外玩，看見朋友在假期跟孩子去什麼地方旅行，我會不開心又無奈。後來知道可以在外國訂較細部的靜脈輸液機，之後一家人去迪士尼樂園、海洋公園與澳門玩。」她決定再踏出一步，帶甘甘到台灣見醫生，之前做了很多資料搜集，要搏一搏。他們11月到台灣，她在機場時感動哭了，沒有她經歷的人不會明白這滴眼淚的意義。

「我們在台灣約見醫生，他確切回應我們的問題，以患者角度同行。返香港後我們便考慮帶甘甘到台灣接受治療，2019年中，我們再到台灣跟醫生見面，之後便決定投資移民台灣。甘甘要接受腸臟移植手術，他要在台灣等，我們一家人一起到台灣。當時香港正發生社會運動，後來又爆疫症，好多人以為我們是因政治因素移居台灣，其實是撞啱。我只可以說感恩在混亂環境下可以去一個有愛、有希望，見到曙光的地方生活。」她在FB專頁以「寶島革命之旅」為題分享台灣生活，她解釋「革命」包含犧牲、改變與現狀的不如意，若果停留現狀，人生只會後退，要進步大改變，就是衝擊著他們一家人的命運。雖然移植手術仍要等待但很值得，現在她見到不一樣的光明，雖然是大膽的決定但要是成功，希望給同路人鼓勵。

原本計劃是甘太跟子女在台灣，甘爸爸則每星期五飛到台灣，周日返港繼續工作，行程時間跟由港島到元朗差不多。不過，因為疫情打亂計劃，甘太形容為200分的甘爸爸在台灣逗留了一個月安頓後便返港工作，他孤獨在港3個月人都癲，就決定辭職，準備賣樓要搬到台灣。甘爸爸跟甘甘的父子情好密切，在港每日相對還是要上演難捨難離的戲碼，分隔3個月對他們是煎熬。4月初甘太跟一對子女正式獲台灣的居留證，甘爸會申請依親居留，發展基地搬到台灣，甘太打算開公司展拳腳，她對自然療法與中醫有興趣，計劃開一間養生健康產品的公司。

（即時娛樂）