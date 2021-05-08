媽媽唔易做︱虧欠女兒感自責 曾瑞珊：會以餘生時間補償 (23:53)

曾瑞珊（甘太）要照顧患短腸症的甘甘，每日要花很多時間。甘甘有一個4歲妹妹「妹豬」，問甘太會否忽略對女兒的照顧？她說：「有一段時間這問題也纏繞在腦海，但妹妹好懂事，她知道哥哥要特別照顧，不會扭計為何自己要返學但哥哥可以在家有媽咪陪，似是以行動給我支持並叫我放心。我陪伴妹妹的時間較少，待哥哥的情況穩定，我會以餘生的時間補番畀妹妹。」

媽媽唔易做，特別是照顧甘甘，她說：「現階段別人眼中可能我犧牲了很多時間、還有自己想做的事，但我感恩這幾年來是甘甘用生命提醒我何謂生活？何謂人生？他是提醒我每日也要感恩的人生導師。沒有甘甘的出現，我的人生便缺光彩。呢幾年加上在台灣的幾個月，甘甘帶給我不同層面的昇華，包括人生態度，給我不一樣的目標，我真的感謝他，讓我有機會快速成長。所謂的『犧牲』只是一個驚濤駭浪嘅機會，只要我在這機會中領略到我所要學到，這個機會將會成為我人生最堅固的的踏腳石，為人生增添了獨特無窮的精彩。革命之旅的『犧牲』是上天賜給我們一家的成長旅程。」

可以再揀也要做甘珞龍媽媽

甘甘以特別形式來到這個家庭，甘太覺得感恩，因為「多姿多采」歷程令他們有更緊密關係，雖然有挫折但因為甘甘令他們不敢怠慢更不可以放棄。問甘太若可以重新選擇會否選甘甘成為自己兒子？她說：「好多年前我都問過自己這問題，我是沒有猶豫地答：『Yes！』因為他改變我的人生，帶給我積極與力量，他教懂我對自己的人生負責任。畀我番轉頭，我一定會再揀做甘珞龍的媽媽，但我會做得醒目些、叻啲同埋更有耐心，不會再讓他承受我那些不必要的蠢。」

型媽秘訣 首要愛自己

甘太照顧寶貝子女但沒有變師奶，型媽保持最佳狀態。她說：「作為一個媽媽，這幾年經過兩個小朋友給我的『教導』，首先要愛自己，才會愛工作與感恩每一天。全職媽媽要廿四小時無間斷付出照顧孩子，是很攰兼消磨意志。孩子總有唔聽話，嘈吵，不受控制的情況。若媽媽沒有獨處時間去找自己存在價值，漸漸便會變得討厭每一日所有發生的事情，亦忘記感恩。變得憂鬱、討厭一切，這會傷害自己外，傷得更深是子女，很容易一句說話傷害他們，成為成長陰影。特別是甘甘的情況，若果我身體唔好，誰可以比我更懂得照顧他？所以我一定要保持心靈在最高狀態。我想帶個訊息畀大家，做媽媽的身分不單是別人的女兒、媽媽或老婆，你係你自己，只要相信，你會活出自己的人生並且成功。」

（即時娛樂）