用音樂治療情緒病 張繼聰感激謝安琪處理家頭細務 (22:42)

張繼聰接受鄭丹瑞主持的新節目《你快樂嗎？》訪問，分享情緒健康及自身經歷。張繼聰認為照顧和處理一個家庭不容易，例如買餸、訂貨等，這些瑣碎家務對他來說是痛苦事，所以他十分感激太太謝安琪用心處理這些家頭細務，為他分擔不少。

張繼聰透露20歲在演藝學院畢業，到成為歌手後，要適應娛樂圈的挑戰，當時不懂得怎樣處理情緒，有次在診所見到一本情緒病評估小冊子，看到自己跟相關症狀全中，再向醫生求診，確認患上情緒病。他表示開始時音樂帶給他大量挫折、批評、拒絕及唾棄，但同時音樂令他認識了太太、朋友，以及了解自己身為表演者應有的價值觀。現在音樂對他十分重要，每個人都可以藉着音樂宣泄情緒、治療及了解自己。他說：「我透過寫歌抒發情緒， 雖然音樂無畀到獎項同名氣我，但音樂令我可以好實在去點睇生活、點睇自己。」談到子女，兒子張瞻將步入青春期，他說會鼓勵兒子做自己覺得有熱誠、喜歡的事，教導建立健康的價值觀、培養責任感、照顧別人。至於女兒，他苦笑說：「個女係盲點，完全無辦法！她好醒目，做錯嘢識扮喊。」不過他就算忍痛都要做家中「衰人」 的角色，盡力教導女兒。

（即時娛樂）