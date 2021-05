岑杏賢宣布懷孕5個月︰我和丈夫非常感恩和快樂 (12:11)

next

岑杏賢(Jennifer)去年11月嫁從事金融工作的圈外丈夫張嘉俊(Kelvin),早前因她在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演的角色「Icy」突然離港半年,因而傳出Jennifer有喜的消息。

今日母親節,Jennifer在社交平台上載照片,宣布已懷孕5個月。相中的她腹部明顯隆起,依偎住老公露出幸福笑容。Jennifer說︰「不再是秘密了!確實有一個5個月大的胎兒在我的肚子內撫摸着我。能在不到5個月的時間內見到我們的小迷你人,我和丈夫非常感恩和快樂,而且十分幸運。可能這是我們今年的最寶貴禮物,我們很高興將成為父母。我們希望所有媽媽及準媽媽,今天有個美好的母親節。」

Jennifer表示她和老公選擇完成一切詳細產前檢查、知道BB各方面一切正常後才分享喜悅。她說︰「一日未真正當媽媽,都未能夠體會到,由懷孕開始,心態上、身體上帶來的各種變化!呢一份奇妙旅程,好多謝我媽媽,妳絕對是我最大的榜樣,最大的驕傲!未來日子,還有很多東西向妳學習,向唔同媽媽學習!YES﹗I am ready﹗We are ready﹗祝願天下媽媽、準媽媽,母親節快樂﹗I Love you Mum﹗」

(即時娛樂)