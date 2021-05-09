岑杏賢宣布懷孕5個月︰我和丈夫非常感恩和快樂 (12:11)

岑杏賢（Jennifer）去年11月嫁從事金融工作的圈外丈夫張嘉俊（Kelvin），早前因她在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演的角色「Icy」突然離港半年，因而傳出Jennifer有喜的消息。

今日母親節，Jennifer在社交平台上載照片，宣布已懷孕5個月。相中的她腹部明顯隆起，依偎住老公露出幸福笑容。Jennifer說︰「不再是秘密了！確實有一個5個月大的胎兒在我的肚子內撫摸着我。能在不到5個月的時間內見到我們的小迷你人，我和丈夫非常感恩和快樂，而且十分幸運。可能這是我們今年的最寶貴禮物，我們很高興將成為父母。我們希望所有媽媽及準媽媽，今天有個美好的母親節。」

Jennifer表示她和老公選擇完成一切詳細產前檢查、知道BB各方面一切正常後才分享喜悅。她說︰「一日未真正當媽媽，都未能夠體會到，由懷孕開始，心態上、身體上帶來的各種變化！呢一份奇妙旅程，好多謝我媽媽，妳絕對是我最大的榜樣，最大的驕傲！未來日子，還有很多東西向妳學習，向唔同媽媽學習！YES﹗I am ready﹗We are ready﹗祝願天下媽媽、準媽媽，母親節快樂﹗I Love you Mum﹗」

（即時娛樂）