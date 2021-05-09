日日媽媽聲｜陳柏宇為女兒按摩洗底褲 惹老婆呷醋 (17:31)

陳柏宇（Jason）和太太符曉薇現身綜藝節目《日日媽媽聲》，Jason被老婆投訴惜女多過惜老婆，結果被主持陳凱琳、羅敏莊及余安安公審。符曉薇自言常被Jason忽略，面對她時是個大情大性、很孩子氣的人，但對住女兒陳羿辰（Abi）卻變成另一個人。她說︰「他每晚為女兒按腳，我趁機把腳伸過去，他只捏兩下。」Jason聞言語塞未能反駁，承認自己有機會是惜女多過惜老婆。

符曉薇繼續爆料︰「他曾發誓不洗碗，我信他，為他清洗所有衣物，誰知他早前幫女兒洗底褲！」Jason解釋當時Abi拉屎，太太想將底褲扔掉，他認為只是污糟了少許，於是拿去洗，被符曉薇指他雙重標準。Jason坦言女兒年紀小，需要他關注更多，他要餵女兒進食、協助女兒去廁所、幫女兒沖涼。

符曉薇表示她和Jason都是很獨立的人，由拍拖至今也不會鴛鴦浴，Jason去洗手間時，她在一旁刷牙也不可，但Jason現在竟和女兒一齊沖涼，甚至容許女兒在他大便時坐在前面看。Jason辯稱︰「女兒連道理都未識聽，標準當然不一樣！」不過，符曉薇也讚Jason有某些方面很識做，回家時不會只顧住叫女兒，認為一定要「惜媽媽先」。

相關新聞︰日日媽媽聲｜母女關係曾經惡劣 江欣燕流淚︰不要生我氣

（即時娛樂）