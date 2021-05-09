藝術家脾氣｜楊詩敏自爆曾因「大支嘢」 錯過跟黃子華合作機會 (18:12)

楊詩敏（蝦頭）於1999年在演藝學院畢業，2013年由劇場轉戰電視圈，與黃子華合作劇集《My盛Lady》而走紅，但原來早前播完的《愛美麗狂想曲》，是蝦頭約滿無綫暫別之作。蝦頭接受《1圈圈星光背後》專訪，剖白這暫別的決定已構思很多年，她說：「離開不代表我不再拍劇，只想停一停來籌備明年Solo舞台劇，我構思了好幾年，碰巧剛完約，想專注這件事，拍劇又花好幾個月，所以定了限期2022年演，不想再得個講字！」

8年前，蝦頭與黃子華合作而成功入屋，原來蝦頭早於演藝畢業後，就有機會跟子華神合作，奈何當年她選擇留守劇場，她說：「好好笑，當年畢業沒多久，監製徐正康曾經找我casting《男親女愛》，當時我是『大支嘢』到極點，話不想做，想專注舞台劇發展，很有藝術家脾氣，沒理會是否走失機會。」

到了2013年，她為何肯參演《My盛Lady》？她笑稱：「之前我蠢之嘛！隔了多年才識諗，其實演員去到那個媒介都可以發揮，不單只在舞台劇。」蝦頭表示由讀演藝開始，已不夠自信，自覺不夠同學漂亮，不是當女主角的材料，因此事業路一直較迂迴。

（即時娛樂）