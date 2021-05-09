日日媽媽聲｜大仔驚喜現身 肥媽被乖孫一句說話搞喊 (18:45)

肥媽（Maria Cordero）帶同契仔陸浩明（6號）及契女譚嘉琦現身綜藝節目《日日媽媽聲》。肥媽有8個仔女、17個孫、2個曾孫，同時有很多契仔契女和契孫。肥媽待契仔契女如親生仔女，回憶當年初見譚嘉琦的男友時，她和老公在車內不斷盤問契女男友，希望能摸清對方是否一個可付託終身的人。

6號大讚肥媽很有義氣︰「有件事令我很難忘，我朋友的弟弟的太太突然入院，肥媽當晚其實要飛外地，但她知道後說有隻藥對手術前的病人好，叫我和朋友立即入機場找她，她先不上飛機，把那種藥交給我朋友，因為她有時候會將藥隨身攜帶，但也只有一點點。她當時說不會收錢，最緊要吃了有好處。她很惜我，也很惜我身邊的朋友，即使是她不認識的。」

提到身在外國的仔女，肥媽坦言掛念他們。工作人員隨即送上驚喜，播出肥媽兒媳、孫仔、孫女預先拍好的片段，眾人表示很掛住她的蘿蔔糕，孫仔在片段中一句「我愛你，嫲嫲」令肥媽感動落淚。此時，肥媽的大仔Alfonso突然捧住大束花現身，令肥媽開心大笑！Alfonso叮囑母親是時候籌備退休生活，有時間就去旅行，不要只顧工作，也要休息一下。

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（即時娛樂）