單身4年不愁寂寞 「蝦頭」楊詩敏不憧憬婚姻 (18:25)

楊詩敏（蝦頭）日前接受商台梁泰來的訪問，除了談事業外，亦有談及感情事。她指自己從小到大，有數不盡的火花，有過穩定男女朋友關係則有3、4次，不過，父母在她成長期間鬧離婚，令她對婚姻觀念有所懷疑，她說：「我有很多小火花，但視對方作長久拍拖對象真的不多，我曾經認為有可能走到最遠，就是對上一段關係。

這段感情會讓我感覺『就是這個人了』，但為何分手？因為我們拍拖時，感情不太穩定，大家對長遠的感情又不太信任、又不懂得怎去經營。再加上我跟他的關係複雜，工作上我們會一起搞project，在意見及取向上又有很多分歧，到完成工作，回到家又要面對這個人，又要面對解決不到的感情問題，愈變愈複雜，大家最後都handle不了，最終不是我甩他或是他甩我，是大家都覺得這關係要停。」

蝦頭坦言結束對上一段關係後，至今已單身4年，但從不愁寂寞，「我無嘢驚，現在不知多開心。雖然我無拖拍，但不代表沒談得來的人，有些人也出現過，我從來都會主動追求男仔，你見我一路以來的對象，外表從來不是最重要，我會被對方性格吸引，其實現在沒想那麼多，懂得愛自己、欣賞自己，我認為那個人自然會來」。

不過，蝦頭指等待另一半出現，並不代表她必定要結婚，她說：「我由始至終都無諗婚姻，也不是為了結婚去找一個男人，我認為跟一個人步伐一致在一起，已經是一個承諾，不需要一紙婚書來界定，如果對方跟我同一理念，那就沒所謂吧！」

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（即時娛樂）