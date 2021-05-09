李璨琛3歲囡囡直播期間突然「開大」 Lucy媽笑元元「屎」無前例 (19:05)

李璨琛囡囡李元元（Lucy）深受網民歡迎，她的搞笑有趣性格，加上Lucy媽經常在Instagram發放囡囡可愛照片及搞笑短片而被網民追捧，更接拍不少廣告。

ChillGood TV「靚媽圍爐」邀請了兩母女做嘉賓，第一次做直播訪問，吸引大班元元fans觀看，直播期間元元突然人有三急要「開大」，之後又不停唱歌，元元還大聲說：「 我覺得自己好靚喎！」逗得網民大樂，不停留言大讚元元可愛。Lucy媽事後就在Ig笑囡囡：「佢應該係史上第一個KOL，能夠係開live時公然去屙屎，屙完施施然再優雅地進場。」同時她又回覆網民：「lulu唔會係呢個時間屙屎，其實出場前已換了新尿片，應該係『屎無前例』」，十分搞笑。

節目中，主持人孫慧雪和關心妍問元元最喜歡穿哪一款公主衫，元元指是白雪公主，但Lucy媽稱囡囡最自在及自信是穿《美女與野獸》的「Belle」公主黃色長裙。

說到每個小朋友也有天使魔鬼一面，可愛的元元也不例外。Lucy媽表示元元最壞就是會欺負工人姐姐，試過激到工人姐姐喊，每次元元令工人姐姐生氣，Lucy媽也會罵囡囡，她說：「因為一定要教到佢知道要尊重姐姐。」

節目中，阿雪問元元是否激嬲工人姐姐，元元聰明回答： 「係呀，我整喊姐姐，但係姐姐喊我都唔開心。」

Lucy媽又爆元元不喜歡被說似爸爸李璨琛，元元聽到就會搞笑說：「唔似爸爸，因為好麻煩。」因為工作關係，李璨琛經常不在港，所以元元說也會掛念爸爸。Lucy表示今年母親節，李璨琛不在港，兩母女就去農場玩，之後再回家吃飯。

節目組於節目完結時，特意為3位媽媽送花，作為母親節禮物，並由元元代送，Lucy媽見到囡囡拿着幾乎大過自己的大花束走過來，感到開心及驚訝：「第一次收個女送花，好開心。」

關心妍及孫慧雪表示今年母親節，一早已經收到兒女們送的畫作，作為母親節禮物。關心妍表示女兒由上星期已開始每日送一份給她，每一份鬼畫符的禮物她也會珍藏，作為日後的回憶。阿雪表示囝囝畫一幅有媽媽及他的圖畫送給她。

（即時娛樂）