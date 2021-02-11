彭秀慧「入坑」激讚MIRROR 黃偉文為12子每人度身訂做歌詞？ (19:28)

人氣組合MIRROR第3場九展騷昨晚順利完成，趙學而、林奕匡、黃偉文（Wyman）和彭秀慧等捧場，他們在後台跟12子合照。學而事後在Ig貼相，並寫道：「成長、力量、拼勁、信任、團結，聽到、睇到、感覺到，多謝你哋！」

彭秀慧亦說：「十二個人每人都獨當一面，誰沒有贏誰；每個人都有其所長，各自精彩；一個人和十二個人的畫面不一樣，卻以精神貫穿。觀眾最感動或者最愛看的，大概不是你們技藝有多高，而是看到你們蛻變，看到你們成長。從戰鬥場走到今天，我只知道，一切磨練都是最好的安排，讓你們成功不忘保持謙卑，強大不忘繼續努力。你哋真係好正啊！#入坑了 #睇完一場好多新發現 #我都想同大家影單頭相呀喂」

黃偉文曾替呂爵安（Edan）和姜濤的歌曲填詞，昨晚他在Ig寫觀後感：「之前好多人問『可摸耳12星座每個都寫首歌？』我：『好難喎，12個星座我唔係個個都熟喎，唔熟嗰幾個我驚寫得唔夠『中』喎！』

今日輪到我想問：你估寫中晒12星座嘅心聲難吖？定完美又啱尺寸咁為12位Mirror成員每人度身訂造一份歌詞難？哈，咁諗落又好似12星座易啲喎！

#我嘅演唱會觀後感居然係呢個 #哈哈哈係咪同大家有啲唔同呢 #後台人多湧來湧去沒有機向12位逐一道謝真係唔好意思 #千祈唔好又傳出話我寸哈哈哈」。

（即時娛樂）