專訪｜Anson Kong@MIRROR保持率真性格做自己 (23:10)

人氣男團MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）獲填詞人度身訂做新歌《黑之呼吸》，歌曲圍繞「真偽」、「情緒」和「黑色」3個主題，希望他保持率真性格。提到「黑」，AK失落叱咤新人獎時被指黑面惹來小風波，AK自覺在不傷害別人的情况下，有自己情緒是OK的，他解釋當時沒有不替隊友攞獎開心，單純是對自己很失望，覺得對家人和幫過他的團隊沒一個好的交代；不過，他承認當日的確未處理得完善，需要再去學習和改善，「這是我人生的一課」。

AK又指無論是做真實的自己，還是虛假的人都會有人批評，倒不如真實地去面對自己，令自己舒服。而AK自知個性較惹火，相信將來的路會承受更多不同考驗，但覺得不平坦的人生才是精彩。對於外界有不同聲音，AK坦言看到一些惡意批評及留言，一定會有不開心，正努力學習如何將別人對他的好再放大些，「因我不想辜負身邊人對我的期望，很多時壓力是來自自己，現在要學識去消化」。

他又指MIRROR成員之間不會比較，「我們由12個男生組成，是12個個體，比賽時已各有粉絲，到我們組合在一起時，雖然大家都叫『鏡粉』，但粉絲都想自己偶像得到最大利益和資源，無奈公司有它的計劃，我們都要按部就班，粉絲可能就會有不同聲音，從而攻擊隊內的其他人。我們本來無事的，但這些聲音反而令我們產生矛盾，不知怎算好。我們12個都是有想法的男生，大家按着自己想法去做，公司亦會全力配合」。

AK試過單飛出歌及拍劇，更有機會跟吳千語合作新片《忽然心動》演情侶，但他自爆跟對方單獨做戲時緊張又怕醜，因而被經理人花姐取笑。AK說花姐鼓勵他拍拖，但他自己不心急，抱順其自然態度，因為要找一個了解他工作時間、環境，又能承受外界壓力和目光的女仔不容易。

欲知專訪詳情，請留意明日（5月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）