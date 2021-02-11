傳經理人花姐已入紙申請 MIRROR明年初唱爆紅館舞台 (12:18)

MIRROR一連6場九展Star Hall演唱會正火熱進行中，不少圈中人也相繼捧場。Star Hall座位有限，加上在防疫措施下只能有七成半入座率，不少「鏡粉」未能成功撲飛捧場，紛紛要求偶像下次在紅館開騷，就連睇完頭場的鄭裕玲也覺得他們應在更大的場地舉行演唱會。近日有傳經理人花姐已為MIRROR入紙申請明年初的紅館檔期﹗

隨住疫情緩和，不少歌手如莫文蔚、胡楓、黎明、C AllStar也排住隊開紅館騷，惟年尾的聖誕新年跨年檔期卻未有歌手落實演出。以往的紅館聖誕跨年檔一向被歌手爭崩頭，但自2017年起已連續4年開騷唔成，包括劉德華於2017年因拍廣告墮馬受傷將個唱押後一年，2018年開騷時又因為失聲而將演唱會中途腰斬；陳奕迅2019年的跨年演唱會受社會運動影響而取消；楊千嬅2020年的聖誕跨年騷在疫情下亦告吹，有指紅館可讓楊千嬅將演唱會延至今年年尾舉行，但千嬅最終選擇放棄。

紅館釋出跨年檔期後，有傳早表明有意將MIRROR捧上紅館舞台的花姐，已入紙申請明年初的檔期，部分日子更是原來屬於楊千嬅的跨年騷日子。如傳聞屬實，MIRROR極可能將於明年初登陸紅館舞台。

（即時娛樂）