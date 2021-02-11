衛志豪唔識MIRROR 為《開心大綜藝》被批老土發火 (14:05)

衛志豪昨晚有份參與《開心大綜藝》直播，他在Instagram限時動態上載現場台前幕後準備情况，卻收到網民私訊指節目老土，該網民更送上MIRROR開騷時的照片，惟衛志豪說不認識相中的姜濤及江𤒹生（Anson Kong）。衛志豪嬲爆公開與該網民的對話截圖，並寫下千字文反擊，又質疑該網民「正職係做乜，友台工作人員，演唱會宣傳人員，藝人經理人，定保母？」

衛志豪表示眾人為《開心大綜藝》中短短幾分鐘的演出綵排兩日，其他有份參與節目的台前幕後也做足準備，連沒份演出的高層也睇足兩日綵排，應獲得別人尊重。他說︰「我唔會評價人哋演唱會好唔好睇，但我知道做一個演唱會真係唔容易，我以前跟過郭富城、劉德華、陳奕迅、譚詠麟、張學友、黎明等等，去做無數次演唱會全程報道採訪！我會尊重所有表演者，因為我知道每一個都付出好多......你可以話我演技差、口才唔好或者樣衰都得，但你唔可以抹煞一個節目成功與否，每樣嘢都有人鍾意有人唔鍾意，你唔鍾意想叫我認同你？個節目我都有份做，你想我俾咩反應你，成個節目嘅人都係我朋友！個個都識十幾年！what the Fxxx﹗係咪有病，有人俾飛我，我都會去睇個演唱會㗎，娛樂圈大家支持！」

衛志豪強調他歡迎娛樂圈百花齊放，同時最討厭唯恐天下不亂的人。說到自己不認識MIRROR，他表示︰「我唔認識呢班後生仔，佢哋都唔會識我，但我都佩服佢哋！祝演出成功﹗如有失言請見諒﹗」

（即時娛樂）