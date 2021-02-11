姜濤獲偶像羅志祥祝Good騷 MIRROR母親節送花姐康乃馨 (17:10)

MIRROR於昨天母親節在後台向經理人花姐送上康乃馨，姜濤亦在昨天收到驚喜。（資料圖片 / 花姐、姜濤、邱士縉Instagram圖片及片段截圖 / 明報製圖）

昨天母親節，撞正MIRROR的Star Hall演唱會進行得如火如荼，經理人花姐雖然未能跟母親及孩子慶祝，卻收到MIRROR 12子送上的驚喜。MIRROR在後台向花姐送上康乃馨，更唱出一曲《世上只有媽媽好》，令花姐非常感動！

花姐在社交平台上載康乃馨照片，花束上有張寫上「Thanks Mum」字句的心意卡。她說︰「今年冇辦法同媽咪過母親節，冇機會同大小B一齊，出門口時，心裡面諗，今日大家如果同我講『母親節快樂』可能只會帶俾我一種遺憾。最終喺IG，喺會場我收到大家嘅祝福，我先領會到，大家嘅出現填補咗我嘅缺口，令我感覺溫暖，多謝你哋。MIRROR好多謝你哋嘅花，雖然有啲老土，不過好sweet。過去兩年幾，同你哋經歷咗好多，有喜有悲，以後希望可以繼續陪你哋成長，見證你哋達成夢想嘅時刻。愛你們，愛你們，愛你們！」

MIRROR中的「人氣王」姜濤亦收到驚喜，他在Instagram的限時動態Tag了其偶像羅志祥（小豬）的名字，並表示︰「小豬哥，很開心你真的看到這個表演了，謝謝你替我加油，今晚的精舞門，炸起來。」羅志祥給予回覆一句「今晚Good Show」，令姜濤開心到轉發了羅志祥的回覆帖子給大家看。

近日有網民在討論區出Post認為MIRROR當中6位成員應該離隊，矛頭直指Frankie（陳瑞輝）、Stanley（邱士縉）、Jeremy（李駿傑）、Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）。不過，帖子一出惹來大批負評，認為MIRROR的12位成員缺一不可，兄弟情難以被取替。

（即時娛樂）