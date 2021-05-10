改以真人騷形式競選 曾志偉提升港姐形象 卸任前不能拍劇 (20:18)

【今日直擊】曾志偉曾擔任港姐司儀多年，惟近年再沒參與，他今年回巢任無綫副總經理即邀請「慧妍雅集」合作，安排師姐以一對一形式擔任入圍佳麗的導師。今年港姐亦將以真人騷方式進行，分準決賽及決賽，希望決賽可以首選在紅館舉行。

志偉今日出席《2021香港小姐競選》全球招募記者會時，強調要重拾港姐的美貌與智慧並重形象。他表示很多人認為選港姐是開展演藝事業的踏腳石，其實港姐最重要責任是擔任香港親善大使及服務社會。志偉說︰「要提升香港小姐這個名銜，不可以個個掛住選完美就去拍劇，這不是港姐最終目的，目的是代表到香港，到卸任仍想在這行發展，才回來拍劇。」

TVB曾安排港姐留港拍外景被批評降格，志偉說︰「已計劃出埠取景，但疫情下暫時未有定案。今年因應疫情提前招募，方便海外參選者預時間接受隔離。（要求參賽者要接種疫苗？）不會強迫，但接種疫苗，她們較為安全，因為會出埠，如去新加坡，打完個個都可以去就較方便。」有傳今屆港姐競選會同步開拍選美新劇，志偉解釋開劇與港姐競選無關，只是新劇會用上今屆港姐場景拍攝，可省回搭景錢。

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（即時娛樂）