斜槓媽媽｜陳樂榣母女檔做生招牌 向雨僑黃婉曼林燕玲傳遞心意 (20:48)

最近時下流行以「斜槓媽媽」來形容身兼多重職業並兼顧家庭的女性，其中前歌手陳樂榣（Ally）轉型從商成為時尚首飾設計師，設立個人品牌Wow Fashion Jewellery，雖然忙於打理生意，仍堅持每朝陪現時6歲的愛女Aria返學；最近Ally還為新城電台主持節目《移動文化》，訪問不同界別的成功人士，從而學懂不少經營理念。加入「斜槓媽媽」行列的Ally，望藉着「520我愛你」這個表達愛意的日子，跟女兒Aria戴上自家品牌首飾以此主題拍攝一輯靚相，鼓勵大家向伴侶、父母、子女、閨密、家人、同事勇於表達心意，故Ally也想向雨僑、黃婉曼及林燕玲這3位「斜槓媽媽」送上心意。

Ally說：「我和Ava（雨僑）曾經是同一間經理人公司，這幾年她成功轉型成為星級KOL，更是美容專欄作家，即使榮升媽咪，同樣委當照顧家庭與事業。Icy（黃婉曼）也堪稱多功能媽媽，無論怎樣忙碌，都能抽出很多時間陪兩個女兒，我也要向她學習時間管理，因我和Icy都是創業，有很多經歷。至於Ruby（林燕玲）不管有多忙，都表現專業一面，但她說很少拍首飾照片，所以唯一是擺甫士難倒她。」

（即時娛樂）