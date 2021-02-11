找數真漢子｜「偷用」MIRROR個唱舞台 肥仔唱《ERROR自肥企画》主題曲 (23:45)

ERROR主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》自播映以來，惹來網民洗版討論，由格仔導演Mike主唱的主題曲《無制限OT編集團の行動綱領》更成為洗腦歌。早前ERROR成員肥仔（梁業）在社交平台出post，表示若這個post超過2萬like，他會唱這首歌給大家聽，「ERROR今次做節目唔係為咗自肥，係為咗有更多好既作品流芳百世，希望更多人留意到ERROR。多謝無制限OT編集団有你哋有我哋，今個post過2萬like我會唱一次主題曲比大家聽」，結果成功達標，有逾3萬like。

肥仔做「找數真漢子」，今晚在社交平台甫出兩條短片，見他在舞台上獻唱主題曲，最後更唱到雙膝跪地，非常投入；他更自爆「偷」了MIRROR演唱會的舞台演出，「橫掂都係自肥偷埋Mirror個台黎玩，多謝成隊band同我一齊玩，時間短無太多準備大家收著貨先」。MIRROR成員紛紛留言，Stanley（邱士縉）說「要俾錢架」，Jeremy（李駿傑）就表示「有冇問過alton（王智德）俾唔俾」，Alton稱「果然可恥，果然有用」；至於原唱者格仔導演Mike則留言「得顆心去為你無制限」。

（即時娛樂）