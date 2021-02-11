「力圖」開騷｜鄧麗欣撐MIRROR神隊友：你們努力沒白費 (11:43)

人氣組合MIRROR今晚在九展舉行尾場演唱會，連日來吸引不少圈中人捧場，昨晚捧場藝人包括鄧麗欣（Stephy）﹑關心妍夫婦和林欣彤等。Stephy曾跟MIRROR合作拍攝人氣青春劇《男排女將》，劇中她演教練家瑜，而她所帶領的球隊是「力圖」。

Stephy在Instagram限時動態貼了短片，她化身「鏡粉」搖着手提電話，看得相當投入，之後她在Ig貼了和MIRROR合照，並寫道：「完show後很多人說我眼睛紅紅的，除了可能現場氣氛震爆咗啲微絲血管之外，其實我真的是被你們感動了～一場精彩又感人的演唱會，精彩的地方應該不用說，至於感人，是看見你們的努力沒有白費，是看見你們每一位都擁有屬於自己的光芒，是看見你們互相之間的真實情感，感謝帶給我們一場這麼精彩的表演！明（今）天尾場～請繼續好好享受這個舞台，繼續好好享受屬於你們的吶喊與掌聲！加油」

之後她又以大量hashtag寫道：「#咪華演唱會#第五場 #真係好好睇 #你哋好叻叻 #現場感受到的是青春 #除衫嗰part好多人叫唔好著返衫 #而家啲後生女好厲害 #唱神隊友時突然感動 #力圖去咗開演唱會 #家瑜失業」。

（即時娛樂）