好聲好戲｜馮盈盈殺入總決賽：今天的我打倒2018年的我 (12:33)

曾被批評懶音多的馮盈盈，經過多番苦練及改善，在《好聲好戲》有突破演出，並成功殺入總決賽。（無綫電視網上視頻截圖）

何廣沛﹑馮盈盈﹑易宇航和陳安瑩參加無綫節目《好聲好戲》，4位參賽藝人完成3個回合比併後，經過專業評判及主席評判包括汪明荃﹑劉江和陳欣投票後，馮盈盈成為節目首位將角逐「傑出聲演」總冠軍的出線者。事實上，盈盈過往被批評勁多懶音，而她亦惡補發音及咬字，在3個回合也表現不俗，獲讚配得匪夷所思及眼前一亮。

昨晚盈盈在Ig撰長文抒發感受，並表示：「今天的我打倒2018年的我」，她表示人最大的對手從來不是別人，而是自己：「無論是在運動場上，還是人生的漫漫長路，每個人終歸是要跟自己比賽，挑戰自己，戰勝自己，然後超越自己，把沿途所有的失意和挫敗，當作是激勵與磨練。擦乾汗水和眼淚，你唯一要贏的是自己，於這一生，苦苦錘鍊，但求一勝，盡力則無愧。『贏自己，比贏別人更重要』。」

盈盈多謝專業評審們投她一票，給她機會繼續與自己比賽，更感激幾位ROUND 1的好戰友：何廣沛﹑Julian（易宇航）和安瑩姐（陳安瑩）：「過程中我們互相鼓勵，砥礪共行，亦衷心感謝這個《好聲好氣（戲）》的舞台，讓我們見證大家的進步，希望各位繼續期待和多多支持，接下來的參賽者們，為他們所付的努力和將會帶來的精彩表演，而拍掌歡呼。」

（即時娛樂）