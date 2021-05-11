好聲好戲｜聲演作品約10萬部 資深配音員張炳強獲頒「殿堂聲演」大獎 (13:09)

由阮兆祥和賴慰玲主持的無綫節目《好聲好戲》，昨晚播出的一集，馮盈盈成為首名殺入總決賽﹑將角逐「傑出聲演」總冠軍的參賽藝人外，節目組還頒發首個「殿堂聲演」大獎，表揚配音界的非凡人物，而得獎者是資深配音員張炳強，張炳強在1980年加入TVB配音組，他聲演過的作品大約10萬部，當中包括代表作《城市獵人》孟波﹑《包青天》公孫策﹑《死亡筆記》夜神總一郎﹑《鋼之鍊金術師》阿姆士唐少校及《多啦A夢大電影》系列的大雄爸爸。

張炳強由汪明荃手中接過獎座，他表示聲音是相當重要，無論在綜藝節目﹑電影﹑甚至紀錄片旁述，都是非常重要的一環，他說：「這個節目名稱是《好聲好戲》，就是說聲音先行，有聲音才有好戲，我記得很多年前，跟一個電影導演為電影配音，他說這個人的演技不錯，但就是忘記對白，配音後，導演說，你的聲音把他演活了，能夠將一個角色用聲音演活起來，是不是很高興的一件事？很多人問我，你做了這麼多年配音，不膩嗎？我說不膩，因為每一個角色都不一樣，如果演繹得好，會很有滿足感，所以我一定會更努力去配好每一個角色，謝謝。」

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（即時娛樂）