男人四十｜袁偉豪40歲生日：好命的話人生經已走了一半... (14:08)

去年升呢做人夫的袁偉豪（Ben），今天40歲生日，Ben在社交網貼相並撰長文分享生日感言，他表示要向三十歲的自己說再見。

Ben寫道：「今天我正式踏入了四十歳，容許我這樣說，好命的話人生經已走了一半，在自己的生日說這些話好像不吉利吧？常言道三十而立，回想從三十歲出頭的那些年，開始慢慢學懂從生活中的陋習裏改善自己，雖然偶爾仍會犯錯，但仍然堅持自己對娛樂圈工作的熱誠，的確有很多機會出現過係眼前，但總未能好好把握，只能怪當年的自己尚未開竅﹗

隨着一年過一年，一歲又大一歳，心智漸漸成熟，正如人家常說：男人總比女人遲熟﹗幸好我慢慢能夠把每次的角色做好而掌握當中，打拼十年的黃金歲月就這樣過了！而過去的三年更是我人生和事業上的一個春天，工作得到認同，事業也略有成績，更能夠盡兒女的責任，把家人好好安頓起來，還可以在四十歳前成家立室，走人生的另一段路！感恩。

或者係好多人心中我已經是人生勝利組了吧？但其實唔應該自滿，看見年輕人的活力、幹勁和拼搏精神，真的令我很佩服和時刻要反思和去改善自己。

生老病死是必然，人也只能活一次！要堅定，要相信會有更精彩更美好的將來，要一起加油！青春的你們要繼續發光發亮，我哋一齊好好建立自己的生活，我們一定會更加好！一起加油。」

（即時娛樂）