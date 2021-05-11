黃詠詩創作過程享受胡思亂想 湯駿業舞台劇成功全因「強迫症」 (18:57)

香港藝術界年度盛事，由「香港藝術發展局」舉辦「第15屆香港藝術發展獎頒獎禮」將於5月30日假九龍灣展貿中心舉行，表揚各藝術文化界的業內精英。今年大會主題為「藝力自強 傳承明天」，邀請不同藝術與文化界代表接受訪問，其中「風車草劇團」創辦人之一湯駿業與「詩人黑盒劇場」創辦人黃詠詩，暢談經營劇團的心路歷程和推廣舞台劇的趣事。

黃詠詩大讚每逢湯駿業監製的演出都會賣光門票，湯駿業笑說：「當時只有一個心態，就是不可以失敗，即是不可以蝕本！自己監製失敗了，最多只是自己蝕錢，但為別人工作就有一定的壓力，若人家支不到薪水，責任便在我身上，所以我會用盡所有辧法，把門票賣光。」對於多齣舞台劇獲得成功，湯駿業笑言秘訣是源自「強迫症」，「早期由於什麼也不會做，對自己有一點吹毛求疵，例如要自己寫文案，策劃市場推廣方向、宣傳、訪問，我覺得每個細節都有一道界線，就是你希望得到怎樣結果，然後用什麼方法去得到這結果。最重要因為是與人合作，他們都是很厲害的人，每個人都有獨特的一把刀，作為監製，除了自己外，也能令對方的刀發揮得很鋒利，就是最好的過程」。

在創作過程中，黃詠詩坦言最享受的時候是胡思亂想的時間，「我會用簿寫下突然閃過的念頭，沒有人告訴你有多少故事，故事脈絡如何，沒有人物角色，那段時間會出現很多很搞笑的場景草案，最痛苦的是要選取，真的要運用理性，學過的結構理念和說故事方式，把那些念頭塑造起來」。湯駿業最享受的創作過程則是「靈光一閃」的時候，這個出現是一種推動力，是一個很不安的狀態，因為未試過，卻在嘗試的過程中尋到開心，同時卻出現最痛苦的事，就是把事情搞砸了。

談到疫情期間，對大家有否一些很難過的影響？黃詠詩指劇場有時會關閉，有時只限一半人數進場，她也曾懷疑既然在家也可看影碟，是否再需要入劇場看戲，但當有行家重新售票時，觀眾瘋狂購票，她才知道觀眾是很渴望再次入場看戲。湯駿業則指雖然疫情煞停了演出，但可以處理等待的心情，「世界變了，但創作的材料更多，比以前更豐富和真實」。

（即時娛樂）