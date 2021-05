next

Marvel超級英雄片《毒魔》相隔3年終於推出續集,新片取名《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)定於今年9月開畫,電影公司昨晚公開首條預告片,湯哈迪(Tom Hardy)扮演反英雄角色「毒魔」,將會跟《非常盜》男星活地夏里遜(Woody Harrelson)飾演奸角「血蜘蛛」正面對撼。

從預告片段可見,活地夏里遜本是殺人犯,被捕後在獄中接受神秘藥物注射,變成殘酷怪物血蜘蛛,片尾一幕生擒毒魔,令人期待。

(即時娛樂)