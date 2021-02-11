MIRROR演唱會｜應援物資擺滿九展 Anson Lo粉絲花5位數 設簽名牆 (22:39)

【今晚直擊】MIRROR在台上有精彩演出，場外同樣熱鬧，大批粉絲在偶像的大型花牌、彩色人形氣球等應援佈置拍照留念；雖然已是尾場，但「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲很揼本，為偶像整了一幅簽名牆。Anson Lo歌迷會會長Annie表示，連日來的應援物花費近5位數，簽名牆是特別為尾場而設，希望讓未能入場睇騷的粉絲，都能來這裏影相、簽名和打卡，像嘉年華般。對於有「鏡粉」以1.7萬元炒價購買尾場門票，Annie表示有留意，知道甚至有人出價23萬元，但她呼籲會員要小心，不要購買黃牛飛，而她自己就睇了3場。開騷前，一眾「神徒」在門外影大合照，並高呼口號為偶像打氣。

媽咪級的「姜糖」陳太偕同3位小朋友到場，她表示未能購得今次演唱會門票，故帶小朋友來打卡。陳太稱知道有人以1.7萬元炒價購買尾場門票，甚至有人出價23萬元，她覺得不能助長歪風，故沒想過買黃牛飛。小朋友爆是被媽咪感染喜歡姜濤，陳太聞言笑說：「不要篤爆！」他們希望MIRROR明年能踏上紅館開演唱會，讓更多「鏡粉」入場睇騷。

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（即時娛樂）