專訪｜孖師弟嚴祟天首度合作 梁嘉琪恨拍劇 (21:02)

梁嘉琪去年約滿離開無綫，除了投入網上自家品牌時裝生意，還重返娘家有線，跟師弟嚴祟天合作主持香港開電視新節目《關於早餐的一些事》；雖然兩人同是有線娛樂新聞台出身，今次卻是首度合作，齊齊大呼過癮。他們大爆主持這個節目慳了不少錢，因為由朝拍到晚，變相3餐有著落，絕對是「All Day Breakfast」。

2007年，梁嘉琪離開有線電視轉投無綫，一做便13年，她不禁自嘲已一把年紀，「今次再返娘家感覺很好，其實我一離開無綫，有線是第一間公司聯絡我，感覺很溫暖，奈何疫情爆發，合作計劃一直延後。我以為重返娘家可以見返舊同事，怎料一個都見不到。其實我離開無綫原因之一，是想認識多些新朋友合作，想知道外面的世界是怎樣，拍攝模式和思維是怎樣，今次有機會和很多新世代合作，我亦經常提醒自己，不要被以前的拍攝模式框住，要放下」。

梁嘉琪於2019年開始成立網上自家品牌時裝生意，不過身為香港演藝學院戲劇學院表演系榮譽學士，她坦言對拍劇依然未放低，可惜暫時仍未有機會，「我是好想拍劇，因為我在演藝學院也是讀戲劇，以前都是拍劇及主持同步發展，但後來大家對我的印象偏向主持方面，我也很喜歡做主持，現在希望能有機會再接觸舞台劇，太耐冇做，十分掛念，也看看可有機會再拍電視劇，因為現在有很多不同電視平台都開新劇」。

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（即時娛樂）