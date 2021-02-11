姜濤勢闖影壇｜MIRROR向大舞台進發 Lokman：紅館一定開 (13:05)

人氣組合MIRROR昨晚在九展舉行尾場演唱會，MIRROR完騷後受訪。有報道指MIRROR今年在紅館舉行跨年演唱會，Lokman（楊樂文）表示紅館一定開，但要看何時，亦不知道公司有沒有入紙，希望籌備到更好、更完美、更多人能參與的演唱會。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）自稱低層，否認已入紙紅館，她並非貪心的人，希望籌備到有質素表演，才擺上紅館舞台，她說：「我沒有說不做，但要是適當時候。」她表示若MIRROR要開紅館個唱，一定要再開會研究，但目前先讓大家休息。

有傳姜濤與影后毛舜筠拍戲並合演母子？花姐承認有計劃姜濤的電影處女作今年發生，但詳情有待公布，她表示經常與彭秀慧密斟，覺得對方是一個拍攝細膩的女導演。姜濤則表示等公司安排，但很期待，談到姜濤在母親節當日在台上感動流淚，他表示因見到家人行動不便也來支持自己，而爸爸現時身體狀况OK，不過體力始終不太好，所以看一場就夠。

此外，笑指眾成員感觸落淚，唯獨Edan（呂爵安）無喊？Anson Kong（江𤒹生）大爆落台後，11位成員都喊，得Edan保持冷靜，Edan笑言要有人做安慰角色，成員更大爆姜濤、Jer（柳應廷）及Jeremy（李駿傑）是喊包。

另外，對於有觀眾以17,000元炒價買尾場門票，MIRROR笑言有興趣認識對方並拍照留念，但同時呼籲粉絲不要買黃牛。

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（即時娛樂）