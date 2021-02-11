齊捧MIRROR演唱會 被許廷鏗笑「熱愛體育」 鄭欣宜反擊：第一次覺得你老 (16:48)

欣宜笑指若許廷鏗穿上Anson Lo這件西裝外套，她也會尖叫。（Ig截圖）

許廷鏗在後台跟MIRROR 12位成員合照，並讚他們叻仔。（Ig圖片）

許廷鏗和鄭欣宜向來老友鬼鬼，兩人更稱「異父異母低能巨孖寶」，他們昨晚結伴到九展欣賞MIRROR演唱會尾場，並在Instagram限時動態貼相及短片，兩人還隔空互嘲。

欣宜自稱是「中女鏡粉」，當「騷肌五子」Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）、Tiger（邱傲然）、Frankie（陳瑞輝）和Alton（王智德）剝衫曬肌時，欣宜看得更專注，被許廷鏗取笑她「熱愛體育」。

當Anson Lo（盧瀚霆）表演時，欣宜看得更加瘋狂，並搞笑說「姐姐不行了」，Anson Lo所穿的露腰西裝外套，被欣宜激讚「不得了」，她還留言tag許廷鏗：「如果你着呢套衫我會叫尖叫同拍低嘅....」欣宜之後在Ig貼了攬實許廷鏗合照，並笑稱：「第一次覺得你老，But it's ok,I still choose you！#去啦小火龍」。

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（即時娛樂）