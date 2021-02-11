「中女鏡粉」鄭欣宜向MIRROR道歉 Edan賣口乖稱森美做外父 (19:05)

鄭欣宜和好友許廷鏗昨晚齊捧MIRROR演唱會尾場，自稱是「死中女鏡粉」的欣宜，在社交網貼了和MIRROR合照，他大讚12位成員給了她很多青春和活力，為香港樂壇添加好大力量，她寫道：「你哋不斷在台上多謝我哋...其實係我哋要多謝返你哋！你哋每一滴汗水都係值得（我睇你哋時都唔知點解流咗好多汗水...都係值得㗎）。

做呢一行總會有唱得比你悅耳、跳得比你自如、長得比你靚、身型比你bi-bu-bit嘅人。但就算擁有呢幾樣，最重要都係要俾人感受到你嘅ENERGY,HUNGER,YOUTH,PASSION.

睇完你哋昨晚嘅賣力#OneAndAll尾場演出後，姐姐要向你們道歉：道歉因太遲認識你們。我會用我應該拿來練自己歌嘅時間來追返之前Miss咗你哋嘅每一個演出同作品。Mirror加油。花姐加油。香港樂壇加油。 #死中女鏡粉 欣宜上 #焫著了姐姐心中嘅一團火 #再次證明只要願意付出更大嘅夢都可以成真」。

森美和阮小儀昨晚都有捧場，二人在今早電台節目讚MIRROR演出，森美讚12位成員可各自發揮所長：「呂爵安（Edan）自彈自唱、Jer（柳應廷）現場表演都耀眼，Tiger（邱傲然）、Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）同Stanley（邱士縉）搵啱自己嘅歌，佢哋有種妖嘅味道，呢種味道係要經營，Jeremy個樣原本冇呢個特色，到佢換咗髮型，再加埋跳絲帶舞，我感覺到一個日本style嘅star喺台上，佢哋幾個係有Visual Rock嘅感覺。」同時森美讚Frankie靚仔，似後生版孫耀威；Stanley的肌肉線條最吸睛，下胸位置操得幾靚；Alton（王智德）有主持才華及特質，跟SMAP成員中居正廣頗似。

森美昨晚在Ig貼了和MIRROR合照：「感動，是因為付出的努力有回報，近年難得好睇的show，還有可能好多大叔同我一樣，因為女兒喜愛，快樂地成為"女婿安"的爵粉！！你睇下我個樣，見女婿幾甜，哈哈！講真其實個個都好！」Edan亦賣口乖留言「多謝外父」﹗

人氣急升的Edan有音樂才華，他是香港大學工商管理學學士（BBA），有指最近港大的經管學院官方網頁，也用了Edan相片吸引學生報名，歐陽偉豪（Ben Sir）也在facebook寫道：「做藝人不忘推廣母校，不論修讀工商管理還是文史哲。始終藝人除了精於演唱跳外，還需要有content，這樣才能邁向phantom of the opera的境界。」

（即時娛樂）