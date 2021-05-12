《火神的眼淚》獲金馬金鐘男配加持 溫昇豪林柏宏劉冠廷揭盡消防辛酸 (20:02)

由溫昇豪、林柏宏、劉冠廷、陳庭妮主演，在「黃Viu煲劇平台」播映的台劇《火神的眼淚》，講述消防員鮮為人知職場困境，首兩集播出後，獲劇迷高度評價。3位男主角溫昇豪、林柏宏和劉冠廷，早前在台北市消防局協助特訓下，親身走進不同火場實習3個月，《火》故事描述一群大員市消防局同安分隊的消防隊員，在每次面臨驚險滅火、救援任務中，看見人性與社會百態，透過他們執行的案件揭露許多消防職業不為人知的心酸故事。

3位男演員對演出要求細節極高，溫昇豪在第54屆金鐘獎戲劇節目獲男配角獎，早於2009年他憑《敗犬女王》中，飾演男配角學長宋允浩而爆紅，之後的作品《那一年的幸福時光》、《犀利人妻》也先後讓他入圍金鐘獎視帝獎項。前年再憑劇集《雙城故事》和《我們與惡的距離》，分別角逐金鐘獎視帝和男配角，最後憑後者獲獎。

原本從歌唱比賽出道的林柏宏，轉戰到戲劇圈發展，2016年演出電影《六弄咖啡館》後廣為人熟悉，還憑電影獲封第53屆金馬獎最佳男配角。林柏宏去年拍攝台灣電影《怪胎》，飾演非常嚴重潔癖的強迫症患者，遇上同路人的台灣女演員謝欣穎，繼而發生的愛情故事。他憑該電影入圍第57屆金馬獎最佳男主角，惜最後與影帝擦身而過。

舞台劇演員出身的劉冠廷，在影壇發光發熱，於2019年參演電影《陽光普照》，初嘗金馬獎男配角滋味，翌年參與恩師陳玉勳執導的電影《消失的情人節》，也讓他入圍第57屆金馬獎最佳男主角獎項，與林柏宏齊爭影帝，不過最後雙雙敗給《親愛的房客》的莫子儀。

（即時娛樂）