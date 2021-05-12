鍾舒祺客串電影《遺愛》 趁機放閃感謝老公不離不棄 (22:56)

鍾舒祺（Sukie）為新銳導演馮智恒的電影《遺愛》客串演出，兼唱電影主題曲《Dream All Dreams》。日前鍾舒祺為《Dream All Dreams》拍攝MV，並感性剖白內心對親情的重視，「我喺屋企嘅角色係長期講笑，令到屋企嘅氛圍好輕鬆，希望父母會感受到我點樣投入屋企。屋企人從來都係最緊要，雖然自己唔係好識表達心入面嘅愛，唔係一個隨便講得出『我愛你』、『我掛住你』嘅人，不過我學習緊以行動去表達自己，會成日迫自己去做呢啲肉麻嘢，有時對媽咪講完『我愛你』自己都會打冷震」。

《Dream All Dreams》幕後陣容包括劉以達作曲及編曲，3奪香港電影金像獎最佳原創電影歌曲的陳心遙作詞。鍾舒祺錄音前，特別了解電影中角色的動人故事，她透露：「我相信每個年輕人都會有自己夢想，尤其每個女仔都會期盼未來，去追尋幸福，不過現實環境可能令佢哋被迫放棄，好似電影入面陳漢娜同陶禧玲兩個角色咁，本性善良仲愛旁人多過愛自己，好彩電影入面有鄭中基呢個大哥哥守護住佢哋！現實生活中，我就多得老公一直喺身邊不離不棄，今次更加孖住客串呢部電影，完全係形影不離！」

（即時娛樂）