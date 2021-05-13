鄭爽輸官司 張恒爭贏子女撫養獨立決定權 向國家道歉願接受懲罰 (14:14)

捲入代孕棄養醜聞的內地女星鄭爽，與張恒為爭一對子女的撫養權鬧上法庭。張恒今日在社交平台發文，表示已收到法院通知，他獲得一對仔女的撫養獨立決定權。張恒說︰「法院針對過去一年多發生的各種事實，支持我的訴求，判我贏得了兒子和女兒的撫養獨立決定權【Parenting Solo Decision-Making Authority】，這或許是對這一年多以來備受煎熬的我唯一的一個好消息，我的手激動的在顫抖。法院同時也給予了鄭爽女士少量的的撫養時間，我很欣慰，也願意相信鄭爽女士在未來會盡到一個好媽媽的責任和義務，讓孩子沒有遺憾地長大。」

過去一年多的日子，他自言不是一個好爸爸，未能給孩子母愛及完整的家。張恒說︰「爸爸做了很多的錯事，我唯有直面它，去道歉，去懺悔，才是對你們——我的孩子，做的一點微不足道的彌補。如果有一天，你們長大了，看到了這封道歉信，爸爸則要再次對你們說：『對不起，我的孩子，請你們接受爸爸的道歉！』」

張恒又向其父親道歉︰「我最大的痛，是您和媽媽為了我的一份感情，把你們的全部賠上。為了我和孩子，你們停下了工作，賣掉了房子。為了我，你們夜不能寐，食不下咽。我假裝看不到你們的崩潰，假裝你們還沒有老去，理所當然地消耗著你們對我的愛；理所當然地消耗著你們辛苦半生，打拼來的一切。但我卻從沒說過一句：對不起！我不是一個孝順的兒子，我是逆子。今天，我不奢求您能原諒我，我只想對您說：我欠您的，我一生也還不清！」

他最後向國家致歉，自言沒有做一個遵紀守法的公民，無知地跑到美國配合代孕。他說︰「我有了很多無法逃避，不得不面對的社會責任。所以，我在此鄭重承諾：我願意接受國家和法律對我的任何懲罰，也願意接受大家的所有批評，對不起！」

（即時娛樂）