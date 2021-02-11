巨龍與豬仔︱MIRROR演唱會絕密後台片曝光 Edan敷面膜夾髮造型勁搞笑 (17:35)

MIRROR的6場演唱會前晚結束，成員Stanley（邱士縉）和Jeremy（李駿傑）在YouTube開了名為「巨龍與豬仔」頻道，昨晚首集分享MIRROR演唱會絕密後台片，已有逾3萬人收看。片段中有他們為個唱綵排片段，亦有Stanley訪問敷面膜及夾了兩個髮夾的呂爵安（Edan），Edan表示聲帶有問題，要服用類固醇，擔心副作用影響演出；片段亦見到Tiger（邱傲然）和Lokman（楊樂文）換衫，露出結實肌肉；而ERROR成員梁業（肥仔）先叫大家要留意Jeremy，但同時又笑他蠢兼「唔識講嘢」，希望藉着YouTube頻道可以訓練他，令他成為有用的人。

Edan胞妹「小如豬」前晚都有捧MIRROR演唱會，她大讚演唱會勁好睇，事後她在Instagram貼了媽媽、哥哥Edan，以及其他MIRROR隊友合照：「媽媽話唔想露樣，哇！我真係肥左好多…」

「小如豬」讚12子表現好好，又指Jer（柳應廷）把聲好有感染力，Anson Lo（盧瀚霆）跳舞好好睇，Jeremy唱歌都好穩定，至於哥哥Edan亦發揮得不俗，讚他叻仔！「小如豬」表示緊張哥哥的聲帶，她寫道：「佢呢幾日諗究竟要食藥定唔食藥好，食藥身體會有副作用，唔食又驚發揮失常，今（昨）日終於可以休息，但接近4點瞓11點幾就傻傻哋起咗身，可能習慣咗遲瞓早起身，之前呢個傻仔練歌，仲以為唱得吃力係因為自己唱唔到而唔開心，扁嘴話『點算啊我唱唔到啊』，原來係聲帶有事！而家呢幾場就算唔舒服都越唱越好！真係要多啲多啲休息！瘦咗好多，搞到我望落更肥了！（其實係真係肥咗wakaka）見到好多人話想睇佢喊，哈哈哈！佢真係好少好少喊，可能係因為佢多數係安慰人，同活躍氣氛嘅角色啩，成日好似個傻仔咁傻笑。」

她表示之前也擔心自己的言行會影響到哥哥的聲譽：「所以之前就有叫爵安唔好成日cue我（顯然佢無想聽我講嘢）不過我都明白其實大部分follow我嘅各位，係想了解更多安，而我其實又好樂意同想令大家對佢認識更多，諗諗下覺得如果可以多一個地方，比大家關注爵安生活點滴，其實都不壞，所以以後都歡迎大家透過我嘅ig，可以發掘更多爵安新鮮事~若然我ig可以令大家更喜歡爵安同MIRROR當然最好，希望MIRROR越嚟越好，下次見～」

（即時娛樂）