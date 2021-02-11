未夠人氣宣傳疫苗 MIRROR被建議進軍內地︰暫以本地為主 (18:57)

【今日直擊】MIRROR今日以歐國盃宣傳大使身分出席《Now歐洲國家盃2020發佈會暨節目巡禮》，並宣布主唱香港版本主題曲《The Beautiful Game》。

新民黨主席葉劉淑儀日前問商經局長邱騰華會否爭取讓MIRROR、ERROR北上參與內地受歡迎節目，對此，江𤒹生（Anson Kong，AK）表示︰「MIRROR成軍兩年多，才剛剛成為本土樂壇的一分子，目前最緊要做好本分。（有興趣亮相內地節目？）我們暫時集中本地為主，但表演無分國界和語言，MIRROR也希望再進修多一點，讓香港以外地方的人都喜愛我們。」王智德（Alton）補充︰「MIRROR仍有很多不足之處，要再盡力提高水平。」

醫學會會長蔡堅批評港府宣傳方式舊式，笑言應以送MIRROR演唱會門票來宣傳接種疫苗，Anson Kong說︰「若計人氣，找我們也不恰當，應該找周潤發。MIRROR在演藝界還是『小薯』。」Alton表示︰「注意個人衛生便可，部分隊員欠缺衛生意識。」

呂爵安（Edan）被問到森美稱他為「女婿安」時說︰「受寵若驚，多謝他的女兒喜愛，等她大一點才說。」提到香港大學以其照片來招生，Edan表示︰「其實之前已有用，那張照片當年已拍下，只是網民最近重提舊事，開心能為母校出力。」

（即時娛樂）