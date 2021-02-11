193拍《ERROR自肥企画》傷下體 又紅又腫曾想入醫院 (19:19)

【今日直擊】ERROR今日出席《Now歐洲國家盃2020發佈會暨節目巡禮》，4子將伙拍強尼為新增的《歐國盃第三聲道》擔任評述。ERROR在他們主持的節目中不時爆粗，4子被問到可擔心會在講波時爆粗，保錡（吳保錡）說︰「我不爆粗的，戒掉了﹗」肥仔（梁業）補充︰「保錡的意思是拍ERROR節目時可隨意爆粗，主持其他節目就戒了！」

193（郭嘉駿）在《ERROR自肥企画》中被擊中下體，他笑言拍攝當日有想過入院︰「當時覺得有點休克，本想即場檢查有沒有反應，但被攝影機拍住。晚上回家後，發現又紅又腫，『金菇』變成『猴頭菇』。」提到近日與吳業坤合作出歌，他說︰「我們私下認識的，今次純粹玩一下，歌曲預計6月出。」至於與「Dee姐」陳海寧的緋聞，193稱感情事不回應。贏了1噸啤酒的阿Dee（何啟華）說︰「我只飲了兩支，不想酗酒。」193笑言︰「希望他不要酒後亂性狂生仔。」

保錡近日拍廣告，被問到是否意味「解凍」時，193說︰「從來沒說過雪藏他，是他說想休息，別人迫他拍廣告，幾勁！」保錡尷尬表示︰「暫時的工作就是講波。」網民熱捧ERROR做東京奧運旁述，保錡笑說︰「想旁述短跑，講10幾秒收工，呃騷錢一流。」阿Dee想講體操，被193爆他喜歡看男人穿緊身褲。

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（即時娛樂）