ERROR自肥企画｜格仔導演Mike腹肌勁搶鏡 完勝ERROR腩肉 (19:07)

由ERROR擔任主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，昨晚播出第8集，遊戲以「錯誤體育祭」為題，考驗ERROR的團隊精神，惟阿Dee（何啟華）因拍戲而缺席，改由貌似阿Dee的陳海寧（Dee姐）第2次替他出賽，他們以「主持隊」迎戰由格仔導演Mike、Agent L及兩位幕後工作人員文卓森與Rain P組成的「團隊隊」。

第一回合是「定點射籃」，有193（郭嘉駿）坐鎮的主持隊輕易勝出，其中193從遠處投籃成功，相當精彩；第二回合則是「水中步行接力」，肥仔（梁業）和吳保錡脫掉上衣曬腩，Dee姐亦泳裝上陣，格仔導演Mike身形弗爆騷朱古力腹肌，甚為吸睛；193則繼續出茅招，在落後情况下，竟夾硬搶走Mike的接力棒，最後他所屬的隊犯規次數太多，最後由「團隊隊」勝出。

最後一個回合則是「層層疊汽水箱」，由肥仔對戰Mike，兩人扣上威也，邊爬邊疊高20個汽水箱，肥仔2次塌箱；雖然Mike最後成功完成疊高20層箱挑戰，不過當他從高處跳回地面時，不慎被威也勒倒下體，狀甚痛苦。經過3個回合，最後由「團隊隊」勝出，他們回收1000元製作費。

電視版節目完結時，最後一個遊戲仍未分出勝負，只播到吊威也的肥仔疊汽水箱時，失平衡墮下鏡頭，熒幕顯示「由於本集播映時間有限，各位觀眾請移玉步到ViuTV網頁觀賞《錯誤體育祭》足本版，不便之處，敬請原諒，多謝支持。」事件惹來網民討論，問何時才有足本版，最後ViuTV到凌晨1時，才上載較電視版多6分鐘的加長版。

（即時娛樂）