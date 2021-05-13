一脈相承｜林二汶：流行音樂係古典音樂嘅孫 (20:08)

香港藝術界年度盛事，由「香港藝術發展局」舉辦「第15屆香港藝術發展獎頒獎禮」將於5月30日假九龍灣展貿中心舉行，表揚各藝術文化界的業內精英。據第十五屆香港藝術發展獎工作小組主席吳雨表示今年大會主題為「藝力自強 傳承明天」，並邀請不同藝術與文化界代表接受訪問，每集兩位嘉賓都擦出不少火花，其中包括創作歌手林二汶及香港管弦樂團第一副首席指揮家兼小提琴家梁建楓（梁Sir）。

林二汶與梁建楓似身處於兩個不同音樂世界，主持人繆浩昌（6號@RubberBand）指外界一向認為流行音樂與古典音樂之間就如隔了一道牆互不交流，兩人均不認同。梁Sir表示：「我覺得無隔閡，因為大家聽流行音樂，有好多古典音樂元素在內，流行音樂創作必須有古典音樂根基，才能創作出美好音樂旋律，只要大家睇流行歌手演唱會，都會有一些歌曲需要樂手演奏古典音樂，兩者不能分開。」林二汶亦稱：「例如流行音樂及演唱會總監何秉舜，本身也是鋼琴演奏畢業，如果沒有這個根基，好難控制整個演唱會的起承轉合音樂變化。我很同意梁Sir所講，古典音樂根底好影響作曲家的作曲，周杰倫就是一個好例子，他接受古典音樂訓練，有這個根基，他知道怎樣運用最容易入耳的旋律！」兩種音樂既是一脈相承，林二汶形容流行音樂其實是古典音樂的孫，甚至曾孫。

至於如何令大眾對古典音樂釋除艱澀感覺，更容易明？梁Sir說：「我覺得『古典』與『流行』造成隔膜是取名問題，正如莫札特在300年前的創作是Pop Music，人人只聽他的作品，他是大家心中巨星；正如現在的流行歌手，只要作品能夠打動人心，200年後都會變成古典音樂。到時有人唱林二汶的歌，她的作品就歸類是古典樂，所以這只是一個名詞。」他舉例數百年前，莫札特歌曲流行程度是流行天王，貝多芬更是搖滾天王，影響力地位如同Michael Jackson。

梁Sir指歷年港樂與不同流行歌手合作，就是希望令觀眾印象兩者能融入，不會分什麼音樂；港樂亦會與電影及紀錄片跨界合作，做到音樂與畫面同步。林二汶在創作歌曲時會考慮現場演出的變化，2017年她曾與中樂團合作表演歌曲《毋忘花》，這首歌原本是描述逝去的初戀，她驚訝地發現加入中樂團合奏版與鋼琴獨奏版的差別，她形容：「大型中樂團合奏版，就好似為你逝去的愛情打了堂齋。」

（即時娛樂）