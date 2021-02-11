「玻璃朱」朱庭萱嘲MIRROR「呢啲樣行落旺角大把」 (13:53)

MIRROR日前完成的6場演唱會成為城中熱話，12子向來備受粉絲吹捧，如今更是人氣爆燈，就連新民黨主席葉劉淑儀日前問商經局長邱騰華會否爭取讓MIRROR、ERROR北上參與內地受歡迎節目、醫學會會長蔡堅又笑言應以送MIRROR演唱會門票來宣傳接種疫苗。不過，「玻璃朱」朱庭萱卻對MIRROR有另一番意見。

事緣日前有媒體發起「六場MIRROR演唱會完結，大家感受最深係乜？」的投票，4個選項包括「香港終於有偶像啦」、「姜濤真係好靚仔」、「十二人缺一不可」及「一代不如一代，真係冇興趣」，玻璃朱選了最後一項「一代不如一代，真係冇興趣」，並留言︰「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係﹗成班井底之蛙。」玻璃朱的留言惹來不少「鏡粉」批評，但也有網民認同。

昨晚，玻璃朱在其社交網留言表示「唔好攞我同MIRROR放埋一齊抽水啦唔該」，又稱「我唔想幫佢哋宣傳呀！亦都唔使幫我宣傳啦唔該」。她強調︰「我都係講出事實嘅陳述！我話呢啲樣旺角大把，都冇話過佢哋醜樣啦！但我真係覺得王一搏靚仔好多呀嘛～又識唱又識跳仲識排舞編曲。叫佢哋走出去個井睇吓呢個世界有幾多靚仔有才華都係錯。言論自由已死，唔鍾意塊鏡就要被公審批鬥。」

她今日又再次發文表示很多人其實也對MIRROR認識不多，甚至未聽過他們的歌，又指MIRROR的唱功造型仍有待雕琢，尚有很多進步空間。玻璃朱說︰「香港樂壇有新力軍當然是好事，但作為藝人完全不能被批評只可熱捧對他們又是好事嗎？愈捧得高愈跌得快，讓這班年輕人接受批評、磨鍊一下去打穩基礎不是更『貼地』？」玻璃朱又拉埋無綫（TVB）藝人落水，稱TVB藝人兩年來一直被網上欺凌打壓，十分無辜。

（即時娛樂）