細貓唔後悔冇加入MIRROR 為事業冇起色愧對母親落淚 (19:02)

曾參加首屆《全民造星》的應智越（細貓）接受陳志雲網上節目訪問，當日在比賽中躋身10強、名列第7的他被問到為何未有成為MIRROR成員時說︰「我當年有另一合約在身，跟花姐（MIRROR經理人黃慧君）商討後也未能解決，而且我主修音樂創作，了解到加入男團有可能因資源分配或工作安排而未能有創作空間。我不想辜負母親對我音樂上的期望，最終未有加入MIRROR。（可有後悔？）已發生的事情不能後悔，我相信每件事都是連鎖反應，若當年沒合約在身，便不會參加《偶像練習生》，若果沒有《偶像練習生》的經驗，也可能不會入選《全民造星》，所以種種都是連帶關係，只能做好自己。」

細貓早前也有入場睇MIRROR演唱會，他回憶最感觸是看見李駿傑（Jeremy）的個人表演︰「Jeremy當年參加《全民造星》時曾經氣餒想放棄，我當時堅決要求他不要放棄。今天，看見他有自己的舞台，非常感觸，也很戥他高興。」陳志雲認為細貓也要對自己說一句「不要放棄」，細貓聞言陷入激動情緒，掙扎良久也說不出。陳志雲最後問細貓「我不會放棄」的韓文，細貓終以韓文說出「我不會放棄」。

其實細貓早在節目中提到家人及工作時已感觸流淚，細貓表示父親早在他4歲時過身，他和哥哥由母親撫養成人。細貓說︰「媽媽年事漸長，我事業又未見起色，前路未明，未能好好回饋她，我曾想過放棄音樂。」陳志雲鼓勵他不要放棄，指細貓聲線特別，爆喊後唱歌仍然動聽，現在只是機會未到，成功與否也要視乎天時地利人和，因此要努力面對。

（即時娛樂）