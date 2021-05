現年39歲的薛凱琪(Fiona)罕有性感示人,今日她在社交平台貼出多張浸浴照片,十分吸睛,她留言「The feeling of happiness when u have a pool in your room(當你的房間裏有浴池時會感到幸福)」,獲不少網民讚好,其中跟薛凱琪推出合唱版《南昌街王子》的關智斌(Kenny)展現暖男一面,提醒她「因住攝親」;好友鄭融就讚她似美人魚,但亦有人搞笑留言問薛凱琪:「你要推拿嗎?」

(即時娛樂)