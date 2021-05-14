聲夢傳奇︱紅隊不和 隊長Rock被指失職 炎明熹表現獲讚 (23:12)

紅藍兩隊落敗的一方在第6集最少會有一個隊員被淘汰。（大會提供）

何晉樂被其他隊友指摘只專注自己與導師一齊表演的環節。（大會提供）

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》明晚（15日）播出第6集，繼續進行第3輪比賽，紅藍兩隊以5個回合形式對戰，最後以局數決定負方要淘汰多少位學員，如局數是3：2，負方需淘汰1位學員；如果4：1，負方需淘汰2位學員；如果5：0，負方需淘汰3位學員。

紅隊於首兩個回合連勝兩場，第3個回合，紅藍兩隊各派出3位主音，藍隊派出炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）；紅隊則派出姚焯菲（Chantel）、潘靜文（Sherman）及黃奕斌（Hugo），以小劇場形式迎戰。

第4個回合，兩隊全部隊員一齊出戰。紅隊以原創歌曲參賽，張馳豪（Aska）親自作曲，全隊學員一齊填詞。導師周柏豪在填詞上給予很多專業意見，柏豪希望透過歌曲表現出他們的團結及青春。不過紅隊隊員之間卻出現暗湧，未能做到柏豪所講的團結。隊長何晉樂（Rock）被其他隊友指摘未能擔當隊長角色，只專注自己與導師一齊表演的環節，沒有協助隊員完成其他表演。Rock解釋：「我好想幫佢哋，但我只識和音。」Sherman則說：「我覺得隊長唔使識晒全部嘢，佢應該攞個心出嚟關心我哋。」紅隊最後能否解開隊員間的心結，感動評審？

第5個回合，紅隊派出隊長Rock與導師王灝兒（JW）及泳兒表演；藍隊則派出Gigi與導師衛蘭。對於紅隊與JW及泳兒的演出，趙增熹不滿Rock的表演，直指：「你喺呢個演出係失蹤咗。」藍隊Gigi與衛蘭的演出打動主理人李克勤及一眾評審，李克勤感動說：「Janice（衛蘭）留晒最靚嘅部分畀Gigi，只係做一個喺隔籬『傍』住佢嘅人，You are so good！」評審陳奐仁亦大讚導師教導得藍隊很好：「嚴師出高徒！」藍隊在第3輪比賽會否反敗為勝？

（即時娛樂）