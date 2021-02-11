七仙羽曬英文︱ERROR向Backstreet Boys致敬 阿Dee扮AJ蘭花手：命運嘅捉弄 (23:55)

ViuTV節目《ERROR自肥企画》自播映以來，成為網民熱話，節目中的癲喪遊戲更是焦點；昨晚（13日）播出一集沒有遊戲節目，但有ERROR 4位成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、吳保錡和何啟華（阿Dee）扮外國人大講英文的環節「香港ERROR遊」，還有七仙羽師傅帶肥仔及阿Dee深夜探靈，3人全程以英文對話。雖然七仙羽平日說話時有獨特口音，但原來她曾在英國讀書，亦是碩士畢業生，難怪說起英文時跟平日大不同。

節目尾段，ERROR大唱Backstreet Boys經典歌《I Want It That Way》致敬，連造型、舞蹈都抄到足，其中阿Dee扮Backstreet Boys成員AJ的蘭花手更學到十足十。阿Dee事後在社交平台表示，「話說以前我諗我八九歲個陣，我啲堂哥同我阿哥都好喜歡BSB……由於我年紀最細，佢地永遠都迫我做AJ，因為冇人想做佢，命運嘅捉弄，估唔到大個真係要扮佢」。肥仔則在社交平台分享阿Dee及保錡錄音時的片段，其中保錡錄音時，女友張沛樂（沙律）也在場，肥仔留言：「係度送上Error 2子錄音片段，得2段係因為3哥早一日錄左，而我呢就無人幫我拍，@deegor_hkwa AJ上身做得好好 @k_p0k1 開頭唱得幾好，後面就……」「格仔導演」Mike也留言「辛苦後期同事」。

（即時娛樂）