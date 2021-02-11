跟隊友打牌回氣 Edan盼舉行MIRROR「珍珠」演唱會 (13:08)

MIRROR成員經過幾天回氣後，各自在社交網貼相及抒發演唱會感受。被指在隊中表現冷靜的呂爵安（Edan），昨晚在社交網撰長文，他表示6場演唱會完結後，前天到隊友李駿傑（Jeremy）屋企，打了一整晚麻將，回了一口氣。

他續寫道：「在此衷心感激所有工作人員，沒有你們全心全力的協助，我們絕對不會有這一個演唱會，愛你們！。很多人問我有沒有演唱會後遺症。有！當然有！就是攰到仆😂😂😂。說實話，那6天裏每天起床都像被人『打了一餐』，每天都要擔心自己聲音的狀況，就算直到出場前全身都還是『軟瀨瀨』的，真的不知道自己是怎樣『捱』過這6天的。

雖然很累，但不知道為什麼每次當（歌曲）ASAP的前奏響起，當我們在升降台徐徐升起，然後看到台下的你們，聽到你們的尖叫聲的時候，全身便會頓時熱血沸騰，自動以最大的力氣和動作去回應大家的喝采。所以說真的，其實還挺想念這6天跟大家見面的日子（不過6場真係夠晒數😆😆）」。

之後Edan問睇騷的觀眾，對MIRROR感覺有什麼不同，他寫道：「經過梅窩及演唱會後，我相信只要我們12個一條心，繼續努力，保持謙卑，必定可以和大家過很多個3年。到時搞個30週年珍珠演唱會（FYI：30週年結婚is珍珠婚），然後請埋『一十一』巴打。」

他坦言今次演唱會的準備及排練時間極短，但大家能在沒太多甩漏情况下完成6場，要給大家一個叻，而且要去還神：「希望下次能夠準備得更充足，然後在更大的地方和大家見面！感謝大家對我們的支持！」

（即時娛樂）