Stanley@MIRROR 3星期「六腹」歸位 Alton惡搞姜濤歌曲 (13:49)

人氣男團MIRROR演唱會雖然結束幾天，但依然成為網民熱話，不停重溫演唱會片段，而隊員亦各自在Instagram貼相訴心聲。

邱士縉（Stanley）則在Ig貼了減肥前後對比照，身形向來甚弗Stanley，原來騷前曾是凸腩「肥邱」，不過他經過3星期苦練喼弗後，「六腹」終於歸位變肌男，他寫道：「究竟點樣可以三個星期變成咁樣？我都真喺唔知。我只喺知，要做就要全力以赴咁去做，台上呢三十秒，代價很大的。特別感謝我的教練s。」呂爵安留言稱"Crazy"﹑Anson Lo則稱：「大隻喇﹗大隻喇﹗」吳若希也留言：「哇﹗」

在演唱會表演棟篤笑而贏盡掌聲的王智德（Alton），則在YouTube頻道貼演唱會花絮片段，片中的他身在後台，並跟在台上演出的姜濤隔空「合唱」，Alton將《蒙着嘴說愛你》改詞，歌詞中有：「我戶口乾枯」﹑「還有阿媽的照顧」等，他還唱得十分投入，相當搞笑，他最後在片中說：「送畀有共鳴嘅你哋﹗」

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在Ig貼了和家人合照，他寫道：「Say hi to教母﹑教姐﹑教父。#最鐘意半夜整熱返湯水俾我嘅教母 #成日send住嘢食相問我辛唔辛苦嘅教姐 #最寵我家Amber（狗狗）嘅教父 #其實Amber表示佢都好想睇演唱會。」

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（即時娛樂）